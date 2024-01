Flowers Foods Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) für Flowers Foods zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (42) als auch der 25-Tage-RSI (35,29) unterstützen diese Bewertung. Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 24,12 USD, während der aktuelle Kurs bei 22,7 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,89 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Im Vergleich dazu steht der GD50 bei 21,77 USD, was zu einem Abstand von +4,27 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich hat Flowers Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,3 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt nur um -11,59 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,71 Prozent für Flowers Foods. Im Vergleich dazu hat der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 157,79 Prozent erzielt, wobei Flowers Foods 175,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flowers Foods aktuell 18,32, was 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.