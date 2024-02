Flowers Foods Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Acom":

Der Nahrungsmittelhersteller Flowers Foods schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 9,35 Prozentpunkte (4,05 % gegenüber 13,4 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Flowers Foods eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und ein negatives Feedback. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich jedoch ein unterdurchschnittliches Bild. Die Aktie hat wenig Aktivität aufgewiesen, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -12,42 Prozent, was 93,92 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt 49,22 Prozent, wobei Flowers Foods aktuell 61,65 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.