Flowers Foods Aktie: Steht eine weitere Abwärtstendenz bevor?

Die Flowers Foods-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 27.45 USD. Jedoch fiel der letzte Schlusskurs mit 25.60 USD (-6.73 Prozent Unterschied) unter diesen Wert, was aus charttechnischer Sicht als “Schlecht” bewertet wird. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (25.60 USD) schnitt die Aktie mit einem Minus von 6,73 Prozent schlecht ab und erhält daher eine negative Einschätzung durch die Chartanalyse.

Flowers Foods-Aktie konnte in den letzten Tagen nicht überzeugen, weswegen Analysten eine Vorsichtshaltung raten und Investoren somit zu einer genaueren Analyse raten würden, bevor sie sich für einen Kauf der Flowers Foods-Aktien entscheiden sollten.

Einschätzung der Analysten: Wie steht es um Flowers Foods?

Die Aktie von Flowers Foods wird von Analysten langfristig neutral...