Flowers Foods Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Bei Flowers Foods handelt es sich um ein Unternehmen, dessen Dividende bei 4,17 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,8 %) ist die Ausschüttung nur leicht höher, mit einer Differenz von 0,36 Prozentpunkten. Daher wird das Unternehmen derzeit als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass Flowers Foods langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität aufweist. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Flowers Foods weder überkauft noch überverkauft ist. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 47,42 Punkten für den 7-Tage-Zeitraum und bei 38,92 Punkten für den 25-Tage-Zeitraum, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Flowers Foods-Aktie ein Durchschnitt von 24,18 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 22,51 USD, was einem Unterschied von -6,91 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt (21,65 USD) liegt jedoch nahe dem letzten Schlusskurs (+3,97 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Flowers Foods daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.