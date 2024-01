Flower King Eco-Engineering Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Stimmungslage der Anleger für die Flower King Eco-engineering-Aktie hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Flower King Eco-engineering-Aktie liegt bei 38,2, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage um +15,13 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Abweichung von +21,24 Prozent eine positive Bewertung auf. Somit erhält die Flower King Eco-engineering-Aktie ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Flower King Eco-engineering-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,32 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche und dem "Industrie"-Sektor liegt die Performance leicht unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.