Flow Capital Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten, und dazwischen als neutral. Der RSI von Flow Capital liegt bei 57,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52,5 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Gesamteinschätzung abgegeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Flow Capital eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vorwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Flow Capital daher eine "Neutral"-Einschätzung zugeordnet. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Flow Capital derzeit bei 0,53 CAD verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,49 CAD liegt und somit einen Abstand von -7,55 Prozent aufweist. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,47 CAD, was einer Differenz von +4,26 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet wird bei Flow Capital eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, und daher wird auch hier ein "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild verzeichnet.