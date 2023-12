Flow Capital Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Meinungen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bilden die Grundlage für das Anleger-Sentiment. In Bezug auf Flow Capital fand in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion statt, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonderen Themen diskutiert, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Der 7-Tage-RSI für Flow Capital liegt derzeit bei 43,48 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der längere RSI auf 25-Tage-Basis weist mit einem Wert von 41,03 ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält Flow Capital daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild für Flow Capital. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,53 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,5 CAD um -5,66 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf dieser Basis erhält die Aktie die Einstufung als "Schlecht". Der GD50, basierend auf den letzten 50 Tagen, beträgt 0,48 CAD, was einer Abweichung von +4,17 Prozent entspricht. Somit ergibt sich für diesen Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern bestimmt. In diesem Zusammenhang wurde die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet für Flow Capital untersucht. Dabei ergab sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Flow Capital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.