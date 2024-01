Flow Beverage Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das Sentiment und der Buzz rund um die Flow Beverage-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Flow Beverage liegt aktuell bei 38,46, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Selbst bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 45 ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass zuletzt vor allem positive Meinungen über die Aktie in den sozialen Medien verbreitet wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -16,67 Prozent aufweist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um 20 Prozent, was zu einem guten Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.