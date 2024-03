Flotek Industries Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Stimmung bezüglich der Flotek Industries-Aktie wird sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Laut Analyse unserer Experten wurden die Kommentare und Einschätzungen in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Flotek Industries in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Flotek Industries-Aktie von 2,93 USD um -27,48 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (4,04 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-7,86 Prozent) niedriger, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Flotek Industries-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Flotek Industries-Aktie liegt bei 52,5 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dieser Index bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit einem Wert von 56,43 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schneidet Flotek Industries im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, da die Differenz 8330,41 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.