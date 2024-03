Flotek Industries Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Flotek Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,01 USD erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 3,65 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -8,98 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt.

Bei der Analyse im Rahmen der Charttechnik wird neben dem 200-Tages-Durchschnitt auch der 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Dieser liegt aktuell bei 3,11 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 17,36 Prozent darüber liegt. Dadurch ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung für die Flotek Industries-Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Flotek Industries mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8288,99 Prozent in der Chemiebranche. Aus dieser Perspektive ist die Aktie eher als unrentables Investment einzustufen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen über Flotek Industries auf sozialen Medienplattformen spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen waren überwiegend positive Meinungen zu verzeichnen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 19,64, was eine Bewertung als "Gut" bedeutet. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 32,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Gut" führt.