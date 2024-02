Flotek Industries Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Flotek Industries auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 51,02 Punkte, was darauf hinweist, dass Flotek Industries derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 54,95, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Bei einer Durchschnittsbetrachtung der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Schlusskurs von 4,07 USD für die Flotek Industries-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,95 USD, was einem Unterschied von -27,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" charttechnischen Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (3,28 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 2,95 USD (-10,06 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt und trägt zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung bei.

In Bezug auf Dividenden liegt Flotek Industries mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8357,92 %) deutlich niedriger, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend, was zu einer "guten" Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität erfährt das Unternehmen jedoch weder erhöhte noch verringerte Aufmerksamkeit, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Flotek Industries-Aktie daher eine "gute" Bewertung.