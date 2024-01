Floridienne Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Floridienne-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 675 EUR um +1,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Einstufung hingegen als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -7,82 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Floridienne wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,57 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Floridienne weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Floridienne-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Floridienne in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Somit wird die Floridienne-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.