Floridienne Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Aktien von Floridienne wurden in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität ergibt sich eine neue Einschätzung für Aktien. Bei Floridienne wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, so dass auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Floridienne-Aktie hat einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hinweist. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage Basis bei 40, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert. Zusammen ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Floridienne-Aktie von 700 EUR mit +0,17 Prozent Entfernung vom GD200 (698,83 EUR) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 668 EUR, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Floridienne-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.