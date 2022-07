Florian Sondershausen: Mit kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt investieren

Koblenz (ots) -Florian Sondershausen ist der Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH und Experte im Bereich Kryptowährungen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Interessierte, die am Krypto-Markt investieren möchten, bei einer möglichst risikoarmen Investition zu unterstützen und sich so einen lukrativen Nebenverdienst zu sichern. Wie er dabei vorgeht und auf was es zu achten gilt, erfahren Sie im Folgenden.Die Preise steigen, doch die Löhne bleiben gleich. Durch die Inflation können sich viele Menschen weniger leisten. Der Jahresurlaub ist bei manchen schon lange nicht mehr drin, nun muss auch bei Hobbys und Unterhaltung der Gürtel enger geschnallt werden. Aufgeschlossene suchen nach Wegen, sich abseits des Vollzeitjobs finanziell abzusichern. Durch eine Investition in Kryptowährungen wollen sie sich nachhaltig finanzielle Freiheit verschaffen und nicht länger vom Markt abhängig sein. Doch mangelndes Know-how lässt manch angehenden Investor scheitern oder vor dem ersten Schritt zurückschrecken. Florian Sondershausen, Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH, ist Experte für Kryptowährungen und kann Abhilfe schaffen.Egal, ob Neueinsteiger, Anfänger oder erfahrene Investoren, die sich professionalisieren wollen: Florian Sondershausen und sein Team helfen ihren Kunden, sich ein regelmäßiges Einkommen an der Blockchain zu erarbeiten. Grundlage ist eine lückenlose Aufklärung, die er Kunden nach einem Erstgespräch in seiner Schulung liefert.Mit Know-how und optimalen Strategien zum Erfolg am Krypto-MarktSchon im Teenageralter beschäftige sich Florian Sondershausen damit, online Geld zu verdienen. Über die Jahre sammelte er viel Erfahrung und erlangte dank seiner Investitionen in Krypto mit dreißig Jahren die finanzielle Freiheit. Sein Wissen möchte er heute weitergeben. Deshalb gründete er Deutschlands größte Blockchain-Bildungseinrichtung, die Sondershausen Media GmbH. Dort lernen seine Kunden basierend auf ihrer persönlichen Ausgangslage alles, was sie für das erfolgreiche Investieren wissen müssen. Für viele Kunden beginnt das damit, ihre Vorurteile, Ängste und Bedenken abzubauen, indem sie die Risiken und Möglichkeiten von Kryptowährungen kennenlernen. Danach steigen sie einem Fünf-Schritte-Plan folgend tiefer in die Materie ein.Florian Sondershausen: In fünf Schritten zu messbaren ErgebnissenWer sich für das Angebot von Florian Sondershausen und seinem Team der Sondershausen Media GmbH interessiert, kann sich auf seiner Website bewerben und in einem unverbindlichen Erstgespräch bereits vorab die wichtigsten Fragen klären. Oft herrschen hier noch Unsicherheiten auf Seite des Kunden, folgt eine Schulung, die je nach Erfahrungsstand des Kunden zwischen sechs und zwölf Monaten dauert. Hier lernen die Teilnehmer in fünf Schritten, wie sie sich nachhaltig ihre finanzielle Freiheit sichern.In interaktiven Trainings erwerben die Kunden das Handwerkszeug, das sie zum Investieren in Krypto brauchen. Dazu gehört unter anderem das Grundlagenwissen zum Krypto-Markt, das unabdingbar zu einer erfolgreichen Investition gehört. Anschließend erlernen die Teilnehmer, die Finanzmärkte zielgenau zu analysieren. Sie erfahren beispielsweise, wie Investoren und Anleger denken und handeln. Dieses psychologische Wissen erlaubt ihnen, mögliche Investitionen technisch und wirtschaftlich zu bewerten.Gewappnet mit der grundlegenden Theorie wird das Wissen um Krypto-Investments vertieft und in die Praxis umgesetzt: Anfänger führen unter Anleitung ihre ersten Investments durch. Anschließend werten sie die gesammelte Erfahrung aus. Hierbei profitieren sie vom Netzwerk, das Florian Sondershausen aufgebaut hat.Ein gemeinsames Fundament für individuelle StärkeSeit der Gründung der Sondershausen Media GmbH im Jahr 2019 haben schon mehr als eintausend Teilnehmer an den Coachings von Florian Sondershausen und seinem Team teilgenommen. Als Teil eines Netzwerkes unterstützen sich Teilnehmer gegenseitig und lassen einen gemeinsamen Lernprozess entstehen. Hindernisse werden so leichter überwunden.Trotz des Gemeinschaftsgefühls stehen natürlich die individuellen Ziele der Kunden im Fokus. Florian Sondershausen weiß, dass jeder seine eigene Sicht auf den Krypto-Markt hat. Während es einem Teil um den schnellen Aufbau des Vermögens geht, suchen andere eine stabile Investitionsplattform für langfristige Ziele. Beide Sichtweisen haben in den Augen von Florian Sondershausen ihre Berechtigung und bilden die Grundlage für ein Strategiegespräch, in dem er mit seinen Kunden deren individuellen Weg in die Zukunft des digitalisierten Finanzmarktes festlegt. Zu einer langfristigen Strategie gehört etwa zu wissen, wie sich die Investition in den nächsten Monaten und im kommenden Jahr gestalten soll und wie die Kunden am besten reagieren, falls ein Worst-Case-Szenario eintritt. Ein solcher Zukunftsplan erlaubt, planbar zu investieren und Blockchain-Technologien gewinnbringend zu nutzen.Sich selbst auf diese Weise zu organisieren, ist der letzte Schritt in der Schulung. Dieser stellt sicher, dass es den angehenden Investoren nicht am Durchhaltevermögen mangelt, ohne welches kein langfristiger Erfolg möglich ist. Gewappnet mit Know-how und einem systematischen Konzept, investieren die Kunden von Florian Sondershausen mit kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt, um ihr Vermögen zu erweitern, zu verwalten und ihre persönlichen Ziele zu erreichen.Möchten auch Sie sich nachhaltig und mit planbarem Risiko ein zusätzliches Einkommen durch Investition am Krypto-Markt aufbauen? Dann melden Sie sich bei Florian Sondershausen (https://floriansondershausen.de/) von der Sondershausen Media GmbH und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!Pressekontakt:Florian SondershausenTelefon: 0261 / 97371775E-Mail: Info@floriansondershausen.deWebseite: https://floriansondershausen.deOriginal-Content von: Florian Sondershausen, übermittelt durch news aktuell