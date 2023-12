Floor, Decor Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Floor & Decor-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 96,09 USD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 115,27 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +19,96 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 92,51 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+24,6 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Floor & Decor-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Floor & Decor weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 hingegen zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite der Floor & Decor-Aktie im vergangenen Jahr um 33,07 Prozent über dem Durchschnitt. Im Bereich "Zyklische Konsumgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,5 Prozent, wobei Floor & Decor um 33,57 Prozent über diesem Wert liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -5,77 Prozent, wobei Floor & Decor aktuell 38,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Floor & Decor-Aktie. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Einschätzungen und auch die besprochenen Themen rund um den Wert sind mehrheitlich positiv. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft. Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Floor & Decor bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.