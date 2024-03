Floor, Decor Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Floor & Decor ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen Diskussion wider, die hauptsächlich von positiven Themen geprägt ist. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Floor & Decor in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 39,96 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +32,46 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 41,38 Prozent deutlich vorne. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Floor & Decor weisen auf eine erhöhte Aktivität im Netz hin. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Floor & Decor in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Analysten haben Floor & Decor in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 3 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Auf langfristiger Basis ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung. Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 115 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -11,67 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie von Floor & Decor eine Einschätzung als "Neutral".