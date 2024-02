Floor, Decor Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Floor & Decor liegt bei 32,82, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,03 und signalisiert ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung auf "neutral" für die Floor & Decor.

Die Analysten bewerten die Floor & Decor-Aktie derzeit als "gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 6 "gut", 2 "neutral" und 0 "schlecht" Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 107,14 USD, was einem Abwärtspotential von -3,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv für Floor & Decor. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Floor & Decor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,46 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Spezialität Einzelhandel"-Branche und 24,44 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "gut"-Rating in dieser Kategorie.