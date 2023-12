Floor, Decor Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Floor & Decor wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten haben 9 Analysten Bewertungen für die Floor & Decor-Aktie abgegeben, wobei die Mehrheit "Gut" bewertet hat. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 107,14 USD mit einem Abwärtspotenzial von -3,96 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Floor & Decor zeigt eine neutrale Bewertung, basierend auf einem Wert von 53,67. Der RSI25 beläuft sich auf 27,24, was zu einer positiven Bewertung für 25 Tage führt, und insgesamt zu einem Rating "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Floor & Decor ist größtenteils positiv, was zu einer weiteren Bewertung "Gut" führt. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen besonders positive Themen aufgegriffen, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.