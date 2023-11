Flixbus-Gründer setzen auf Zukunftstechnologie: Investition in Kernfusions-Start-up

Das Münchner Start-up Proxima gewinnt neue Partner und verfolgt bei der Kernfusion einen anderen Ansatz als deutsche Konkurrenten.

Das Münchener Kernfusions-Start-up Proxima, das auf einen alternativen Ansatz im Vergleich zu seinen deutschen Mitbewerbern setzt, hat eine Reihe neuer Partner hinzugewonnen. Um seine Forschung auszubauen, konnte das Unternehmen frisches Kapital von namhaften Investoren wie den Wagniskapitalfonds Visionaries Tomorrow und Hummingbird Collective, der Bosch-Familie sowie den Gründern von Flixbus gewinnen.

Francesco Sciortino, Mitgründer von Proxima, betonte im Gespräch mit dem Handelsblatt, dass das Unternehmen nun nicht mehr nur auf finanzielle Unterstützung, sondern auch auf Expertise angewiesen sei. Mit Unterstützung von bekannten Namen, die bereits Erfahrungen im Aufbau von Start-ups haben, möchte Proxima seinen Erfolg vorantreiben. Jochen Engert, Mitgründer von Flixbus und Investor, zeigt großes Vertrauen in die Erfolgsaussichten des Start-ups. Bereits im Mai konnte Proxima eine Finanzierung von rund sieben Millionen Euro verbuchen.

Nun kommt nochmals eine halbe Million hinzu. Mit dem Ziel, bis 2031 das erste Demonstrationskraftwerk für Kernfusion in Deutschland zu entwickeln, streben die Wissenschaftler hinter Proxima ähnlich wie ihre deutschen Wettbewerber Marvel Fusion und Focused Energy den Durchbruch in der Kernfusion an.

Die Idee der Kernfusion, die das Funktionsprinzip der Sonne nachahmt, ist seit Jahrzehnten ein großer Traum in der Energieszene. Dabei sollen Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmelzen und dabei immense Mengen an Energie freisetzen. Mehrere Unternehmen und Universitäten weltweit forschen an einer nutzbaren Energiequelle durch Kernfusion. Jedoch verbraucht der Prozess selbst derzeit mehr Energie, als er erzeugt.

Die meisten Forscher setzen daher auf die Trägheitsfusion, bei der Hochleistungslaser eingesetzt werden. Auch Marvel Fusion und Focused verfolgen diesen Ansatz. Das Team von Proxima hingegen hat sich für die bewährtere Methode der Magnetbasis entschieden, die auch beim Forschungskraftwerk Jet in Großbritannien und dem im Bau befindlichen Iter in Südfrankreich angewendet wird.

Hierbei erzeugen riesige Magnete in extrem heißen Plasmawolken eine nukleare Fusion. Während der Iter-Reaktor auf dem Tokamak-Prinzip beruht, gilt Wendelstein 7-X in Greifswald als sogenannter Stellarator. Auch Proxima möchte auf dieser Grundlage aufbauen und unterscheidet sich lediglich im Design.

Ein Durchbruch in der Kernfusion wäre ein Meilenstein für das Klima, da die Technologie dauerhaft verfügbare und saubere Energie verspricht und dabei nur einen Bruchteil des radioaktiven Mülls produziert, der bei der Kernspaltung entsteht. Auch das Risiko einer Kernschmelze würde entfallen. Francesco Sciortino hat ehrgeizige Pläne für Proxima: "Wir möchten mit Proxima Fusion einen europäischen Vorreiter für saubere Energie aufbauen."

Allerdings ist die Wissenschaft bereits seit einem halben Jahrhundert auf der Suche nach diesem Traum und bisher ohne Erfolg geblieben. Eine positive Energiebilanz scheint trotz aller Bemühungen noch in weiter Ferne zu liegen. In den vergangenen Jahren hat es zwar Meldungen über kleinere Durchbrüche gegeben, vor allem im Bereich der Laserfusionsforschung sind jedoch vor allem die USA führend.

Doch Sciortino versichert, dass Proxima im Zeitplan liegt und bereits erste selbst gesetzte Ziele für November erreicht wurden. Spätestens im kommenden Jahr soll gezeigt werden, dass ein Kernfusionskraftwerk mit ihrem Ansatz tatsächlich umsetzbar ist. Im Gegensatz zum deutschen Konkurrenten Marvel Fusion plant das Unternehmen auch, seine Forschungsergebnisse zu veröffentlichen.

