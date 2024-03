Flight Centre Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Flight Centre Travel liegt bei 61,93, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Flight Centre Travel war überwiegend positiv in den letzten Tagen, mit drei positiven und einem negativen Tag. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Flight Centre Travel daher eine "Gut"-Einschätzung von den Marktteilnehmern.

Die Diskussionsintensität über Flight Centre Travel zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Flight Centre Travel bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Flight Centre Travel-Aktie bei 20,35 AUD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,31 AUD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird Flight Centre Travel auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.