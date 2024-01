Flight Centre Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Flight Centre Travel Aktie zeigt der RSI einen Wert von 41,26, was auf Neutralität hinweist. Über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 31, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist die Diskussion über die Flight Centre Travel Aktie eine starke Aktivität auf, was als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung wird ebenfalls als gut eingestuft, was insgesamt zu einer positiven Langzeitstimmung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien hingegen ist insgesamt besonders negativ, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt. In den vergangenen Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Flight Centre Travel-Aktie von 20,7 AUD auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als neutral bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich hingegen ein gut Rating, da der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Flight Centre Travel-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI als auch das Sentiment und die technische Analyse gemischte Bewertungen, die auf eine neutrale bis positive Entwicklung hinweisen.