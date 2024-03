Flight Centre Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Flight Centre Travel wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 59 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,51, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Flight Centre Travel beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 20,34 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 21,08 AUD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (21,05 AUD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Flight Centre Travel auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Flight Centre Travel eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Die Diskussionsintensität ist rückläufig und die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Flight Centre Travel in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.