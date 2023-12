Flight Centre Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Compass Digital Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Flight Centre Travel Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 29,94, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Dies wird als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für die RSI führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Flight Centre Travel Aktie wird insgesamt als neutral wahrgenommen. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Flight Centre Travel Aktie bei 19,99 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,36 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,85 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 18,96 AUD, was einen Abstand von +7,38 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionen rund um die Aktie, wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine langfristige Stimmungsbewertung von "Neutral" für die Flight Centre Travel Aktie.