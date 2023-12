Flexsteel Industries Aktie: Was soll das denn werden?

Die Flexsteel Industries-Aktie erreichte am letzten Handelstag einen Schlusskurs von 19,15 USD, was einem Unterschied von -0,05 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 18,35 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Flexsteel Industries-Aktie also eine neutrale Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Gesamteinstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Flexsteel Industries-Aktie liegt bei 21,46, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,79, was für 25 Tage zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein positives Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Flexsteel Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Unterschied beträgt 598,78 Prozentpunkte, was auf eine ungünstige Dividendenpolitik hindeutet.