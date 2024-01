Flexsteel Industries Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Während der letzten Wochen hat die Anzahl der negativen Kommentare über Flexsteel Industries in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist in den roten Bereich gerutscht, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Anzahl der Beiträge zu Flexsteel Industries ist deutlich gesunken, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht. Aufgrund dieser abnehmenden Aufmerksamkeit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Flexsteel Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 12,11 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Flexsteel Industries bei 64,5 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,25, was ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Flexsteel Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,66 Prozent erzielt, was 4,28 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 1,97 Prozent, wobei Flexsteel Industries derzeit 12,69 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.