Flexsteel Industries Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Flexsteel Industries hat in den vergangenen 12 Monaten eine hervorragende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite von Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertrifft Flexsteel Industries mit einer Rendite von 27,98 Prozent die Konkurrenz um mehr als 32 Prozent. Ebenso übertrifft das Unternehmen die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" mit einer Rendite von 28,07 Prozent, während die durchschnittliche Rendite in diesem Sektor bei -0,09 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung hat dazu geführt, dass das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Flexsteel Industries derzeit eine Dividendenrendite von 3,04 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche weist eine Dividendenrendite von 607,38 auf, was zu einer Differenz von -604,34 Prozent zur Flexsteel Industries-Aktie führt. Aufgrund dieser Differenz erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Flexsteel Industries derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 des Wertes, der bei 19,19 USD liegt, als auch der GD50 der vergangenen 50 Tage, der bei 18,49 USD liegt, weisen auf eine Abweichung des Aktienkurses hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Flexsteel Industries weist ebenfalls auf eine ungünstige Entwicklung hin. Der 7-Tage-RSI liegt bei 77,26 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 45,12 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Flexsteel Industries eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.