Flexsteel Industries Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Flexsteel Industries liegt der RSI7 aktuell bei 80,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Flexsteel Industries weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Flexsteel Industries-Wertpapier also ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Flexsteel Industries derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 19,21 USD, während der Aktienkurs bei 17,1 USD liegt, was einer Abweichung von -10,98 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich mit einem gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 18,6 USD eine Abweichung von -8,06 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) wird Flexsteel Industries als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,97 liegt die Aktie 45 Prozent unter dem Branchen-KGV von 62,22. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger lässt sich auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Flexsteel Industries neutral waren, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Insgesamt wird die Aktie daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.