Flexpoint Sensor Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Flexpoint Sensor-Aktie liegt der RSI-Wert aktuell bei 51,44, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Flexpoint Sensor-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Zusammengefasst erhält Flexpoint Sensor daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Flexpoint Sensor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,0045 USD) liegt somit deutlich darunter (-55 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Flexpoint Sensor diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung, und auch in den letzten ein, zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, und auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.