Flexiroam Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Flexiroam. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Flexiroam daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Anleger, die in sozialen Medien aktiv sind, haben Flexiroam in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Flexiroam verläuft derzeit bei 0,03 AUD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,024 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Flexiroam-Aktie ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 66,67 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Flexiroam als "Neutral" eingestuft werden sollte.

Insgesamt erhält Flexiroam daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.