Flexiintl Sftware Aktie: Was macht der Markt?

Die Stimmung am Aktienmarkt für Flexi Software war in den letzten Wochen eher neutral. Es gab nur an zwei Tagen positive Diskussionen, während überwiegend neutrale Meinungen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch zeigte sich ein Anstieg positiver Themen, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Flexi Software-Aktie beträgt derzeit 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine überkaufte Position, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs für Flexi Software daher als negativ bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Verschlechterung der Stimmung festgestellt. Dies wird hauptsächlich durch die negativen Diskussionen in den sozialen Medien verursacht. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend wird Flexi Software für diese Stufe daher negativ bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Flexi Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage um 9,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von 16,67 Prozent auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Flexi Software-Aktie daher eine negative Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.