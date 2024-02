Flexiintl Sftware Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Flexi Software neutral. Es gab überwiegend positive Themen an fünf Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Flexi Software unterhalten. Die Redaktion bewertet daher die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Flexi Software als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Flexi Software-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 0, was zu einer "Gut"-Empfehlung und ein Wert für den RSI25 von 0 führt, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Flexi Software in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität bei Flexi Software festgestellt. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Flexi Software-Aktie mit einem Kurs von 0,25 USD inzwischen +19,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +13,64 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.