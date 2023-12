Flexiintl Sftware Aktie: Knallt es bald?

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Flexi Software haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Flexi Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,22 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 0,2 USD weicht somit um -9,09 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,24 USD) zeigt auch der letzte Schlusskurs eine Abweichung von -16,67 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Flexi Software-Aktie ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Flexi Software-Aktie ergibt eine Ausprägung von 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 100, was wiederum zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt zehn Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Flexi Software. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet, was auch zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.