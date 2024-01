Flexiintl Sftware Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Flexi Software-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung von 50 in den letzten 7 Tagen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Tage jedoch überkauft, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,22 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 USD lag, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positive Themen an zwei Tagen und negative Themen an drei Tagen überwogen. Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen keine Diskussion über positive oder negative Themen in Bezug auf Flexi Software, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv verändert, was zu einer guten Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher schlechte Bewertung für die Flexi Software-Aktie basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment und der Buzz eher neutral bis positiv ausfallen.