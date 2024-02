Flexible Solutions International Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse von Flexible-Aktien zeigt gemischte Signale. Beim Blick auf trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis, da der letzte Schlusskurs deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Auf kurzfristiger Basis hingegen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt. Insgesamt wird Flexible auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt für Flexible ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Flexible sind laut der langfristigen Stimmungsanalyse positiv. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität im Internet zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem deutet die positive Veränderung der Stimmung auf ein weiteres "Gut"-Rating hin.

Auch das Anleger-Sentiment fällt positiv aus, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den vergangenen Tagen vor allem auf die positiven Themen rund um Flexible, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.