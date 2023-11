Flexible Solutions International Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

In den letzten Wochen gab es bei Flexible eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies basiert auf der Auswertung der Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über das Unternehmen. Die negative Stimmung wurde an sechs Tagen vor allem von positiven Themen dominiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch vor allem die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führte. Insgesamt erhält Flexible auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Zusätzlich wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte.

Die technische Analyse zeigt, dass Flexible derzeit bei einem gleitenden Durchschnittskurs von 2,71 USD ein "Schlecht"-Rating erhält. Der Kurs der Aktie (1,54 USD) liegt um -43,17 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,16 USD führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da dies einer Abweichung von -28,7 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert von 36,88 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also auf Basis des Stimmungsbildes, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung für Flexible.