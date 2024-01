Flexible Solutions International Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Flexible wird sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beeinflusst. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde neutral. Allerdings dominierten in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führte.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 2,52 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,798 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1,73 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren als neutral eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie von Flexible über einen längeren Zeitraum deuten auf eine erhöhte Aktivität im Netz hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für Flexible in diesem Punkt eine gute Gesamtbewertung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Flexible-Aktie Werte von 56,02 (RSI7) und 38,99 (RSI25), was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als neutral eingestuft.