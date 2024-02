Flexible Solutions International Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Flexible wird der 7-Tage-RSI auf 37,04 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 41,73 Punkte geschätzt. Beide Werte zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Flexible derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 2,35 USD, während der Aktienkurs bei 1,93 USD liegt, was einer Abweichung von -17,87 Prozent entspricht. Für den GD50 der letzten 50 Tage ergibt sich ein Kurs von 1,77 USD, was einer Abweichung von +9,04 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Flexible eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Dies wird durch eine höhere Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und positivere Themen deutlich. Daher erhält Flexible in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Flexible ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Flexible in der Analyse sowohl technisch als auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz sowie das Anleger-Sentiment als "Neutral" bis "Gut" bewertet.