Flex löst Jubelsturm aus!

Derzeit schüttet Flex niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 11349,16 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11349,16 %), daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Langfristig gesehen wird die Flex-Aktie nach Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut" erhalten. Die Gesamtbewertungen der Analysten belaufen sich auf 1 Gut, 0 Neutral, und 0 Schlecht. Es gab im letzten Monat keine Analystenupdates zu Flex. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 35 USD, was zu einer erwarteten Performance von 24,03 Prozent führen würde. Daher lautet die Gesamteinschätzung der Analysten "Gut".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Flex weist einen Wert von 14,12 auf, was deutlich unter dem Branchenmittel für "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt und somit als unterbewertet betrachtet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 45,16, was einem Abstand von 69 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Flex liegt momentan bei 11,75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Flex daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.