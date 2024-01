Flex Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Flex":

Die Flex-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bereichen als unterdurchschnittlich. Bezüglich der Dividendenrendite liegt sie aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche von 11546,47 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Die Anleger-Stimmung hingegen ist positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Dies zeigt sich an den positiven Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, und führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse erhielt die Flex-Aktie jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,17 USD, was einem Unterschied von -9,42 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (26,6 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-12,89 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich die Flex-Aktie jedoch als günstig, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,12 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 45 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 69 Prozent. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Insgesamt zeigt sich die Flex-Aktie also gemischte Signale, mit einer positiven Anleger-Stimmung, aber unterdurchschnittlichen Werten in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse und KGV. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.