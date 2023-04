Flex Aktie im Keller: Was steckt hinter dem Kurssturz?

Weitere Suchergebnisse zu "Flex":

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Technologiesektor verzeichnet Flex eine erhebliche Überrendite von 3,18 Prozent im Vergleich zur Branche. Mit einer Rendite von 0 Prozent ist dieses Unternehmen ein stabiler Performer, der seine Anleger auch in schwierigen Zeiten nicht enttäuscht.

Insbesondere im Bereich Electronic Components hat sich Flex bewährt und kann eine mittlere Rendite von 2,02 Prozent vorweisen – was wiederum eine deutliche Outperformance gegenüber dieser Branche darstellt (2,02 Prozent versus -2,02 Prozent). Aufgrund seiner bewährten Erfolgsbilanz und kontinuierlichen Wertsteigerung stellt Flex somit eine attraktive Investmentmöglichkeit dar.

Dividendenrendite von Flex enttäuscht – Experten äußern sich

Aktuell weist das Verhältnis von Dividende und Aktienkurs bei Flex einen...