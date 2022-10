Flex Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Flex":

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Flex am 15.10.2022, 07:20 Uhr, mit dem Kurs von 16.87 USD. Die Aktie der Flex wird dem Segment "Elektronische Fertigungsdienste" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Flex einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Flex jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,33 ist die Aktie von Flex auf Basis der heutigen Notierungen 90 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (80,91) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Flex beläuft sich mittlerweile auf 16,84 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 16,87 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,18 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 17,89 USD. Somit ist die Aktie mit -5,7 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Flex erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,61 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 24,43 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -33,05 Prozent im Branchenvergleich für Flex bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 57,82 Prozent im letzten Jahr. Flex lag 66,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.