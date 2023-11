FlexShopper-Investoren können es immer noch nicht glauben

Flexshopper-Aktie laut Relative Strength Index neutral: Der Relative Strength-Index, der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst, hat einen Wert von 52,17 für den RSI7 und 54,08 für den RSI25 ergeben. Das Gesamtranking für die Flexshopper-Aktie ist daher neutral.

Fundamentale Bewertung: Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen wird die Flexshopper-Aktie als unterbewertet angesehen, da sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,04 gegenüber dem Branchen-KGV von 44,56 aufweist. Daher wird eine positive Einschätzung auf fundamentaler Basis gegeben.

Dividendenrendite unter Branchendurchschnitt: Die Dividendenrendite von Flexshopper beträgt 0 Prozent, was 14,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Damit wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

Negative Stimmungslage in sozialen Netzwerken: In den vergangenen Tagen war die Stimmung in Bezug auf Flexshopper überwiegend negativ in sozialen Netzwerken. Die Anleger diskutierten hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt negativ bewertet.