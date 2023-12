FlexShopper Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Flexshopper ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen war das Sentiment grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Flexshopper bei 1,14 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 1,52 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +33,33 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage, der derzeit bei 1,24 USD liegt, zeigt mit einem Abstand von +22,58 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche hat Flexshopper in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +64,13 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors liegt die Aktie mit einer Überperformance von 68,79 Prozent deutlich darüber. Daher erhält Flexshopper eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Flexshopper über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Punkt.

Insgesamt wird die Aktie von Flexshopper auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers positiv bewertet, während die technische Analyse und der Branchenvergleich ebenfalls auf eine gute Performance hinweisen.

