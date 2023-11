FlexShopper Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Nikon":

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,04 liegt die Aktie von Flexshopper deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 50,08 in der Kategorie "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Flexshopper verläuft aktuell bei 1,1 USD. Der Aktienkurs von 1,29 USD liegt damit um +17,27 Prozent darüber, was zu einer positiven Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,07 USD ergibt sich ebenfalls ein positiver Abstand von +20,56 Prozent. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Jahresperformance liegt die Rendite der Flexshopper-Aktie mit -39,88 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt der "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche von 5,61 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt zeigt die fundamentale und technische Analyse, dass die Aktie von Flexshopper unterbewertet ist und aus Anlegersicht positiv bewertet wird.