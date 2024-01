FlexShopper Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Dividende der Flexshopper-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Diversifizierte Finanzdienstleistungen einen niedrigeren Ertrag von 5,63 Prozentpunkten bedeutet. Diese niedrigere Dividende führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse erhält die Flexshopper-Aktie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was auf einen positiven Trend hinweist.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Flexshopper in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +55,01 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt hat. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Performance von Flexshopper um 64,16 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Flexshopper zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Flexshopper-Aktie positive Bewertungen in der technischen Analyse und im Branchenvergleich, während der RSI neutral ausfällt.