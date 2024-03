FlexShopper Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den sozialen Medien zeigt sich eine positive Veränderung in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Flexshopper in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Zunahme in der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Flexshopper daher auf dieser Stufe eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Flexshopper liegt bei 57,14, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,14, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Flexshopper-Aktie sowohl auf der Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,2 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -6,25 Prozent. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,3 USD liegt über dem letzten Schlusskurs von 1,2 USD, was einer Abweichung von -7,69 Prozent entspricht. In Summe wird Flexshopper daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat Flexshopper im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,91 Prozent erzielt, was 2,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" bei 11,41 Prozent, wobei Flexshopper aktuell 1,5 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.