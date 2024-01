FlexShopper Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Bei Flexshopper haben wir eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen und daher die Bewertung "Neutral" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI für Flexshopper liegt bei 63,64 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,33 eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Flexshopper-Aktie ein positiver Durchschnitt von 1,17 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag sogar bei 1,6 USD, was einer positiven Abweichung von 36,75 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von 16,79 Prozent. Somit erhält Flexshopper insgesamt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) wird Flexshopper als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,04 im Vergleich zum Branchen-KGV von 56,39. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine positive Empfehlung für die Aktie.