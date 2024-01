FlexShopper Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Aktienkurs von Flexshopper hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 75,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor 64,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 18,93 Prozent, und Flexshopper liegt aktuell 56,3 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Flexshopper derzeit bei 1,65 USD und ist damit +17,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +38,66 Prozent liegt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Flexshopper. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Flexshopper bei einem Niveau von 43,59 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 40,87 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Ebene.