FlexQube AB Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Flexqube wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 67,36 Punkte, was darauf hindeutet, dass Flexqube weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 67,47 zeigt ebenfalls an, dass Flexqube weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Flexqube in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Flexqube auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. In diesem Zusammenhang wird der gleitende Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Flexqube-Aktie beträgt aktuell 20,17 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 9,46 SEK liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -53,1 Prozent im Vergleich, weshalb Flexqube eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 12,4 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Flexqube daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Flexqube diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.