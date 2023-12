Fletcher King Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fletcher King derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der GD200 bei 31,41 GBP liegt und der Aktienkurs mit 33 GBP um +5,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 30,1 GBP ergibt eine Abweichung von +9,63 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Fletcher King ergeben, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fletcher King liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies gilt sowohl für den RSI als auch für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Fletcher King neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Anleger-Stimmungsbarometer führt.

